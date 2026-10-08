Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 8 октября

В ночь с 7 на 8 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 7 на 8 октября:

«Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 123:112;

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 118:122;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 126:128;

«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 124:117;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:118.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».