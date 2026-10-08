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Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения ЦСКА в Евролигу

Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения ЦСКА в Евролигу
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал главные препятствия для возвращения армейцев в Евролигу. Он также заявил, что Евролига проводит лучший турнир по спортивной конкуренции, а НБА лучше управляет бизнесом, баланс между лигами ещё можно найти.

— Были новости, что клубы Евролиги на встрече в Италии отказались от покупки турнира НБА и о совместном с НБА управлении, назвав предложение колонизаторским. Как прокомментируете?
— Как и большинство моих ответственных коллег по Совету акционеров Евролиги, увы, не могу комментировать переговоры с НБА, так как есть договорённость, что происходящее остаётся между лигами. Могу лишь повторить, что Евролига имеет лучшее соревнование в смысле спортивной борьбы по ходу всего сезона, НБА — лучше управляет бизнесом. Баланс в этой истории ещё вполне можно найти, окно возможностей остаётся открытым, пускай теперь и не слишком широко, потому что, по сути, была попытка его выломать. При этом надо понимать, что сейчас НБА по известным причинам вообще не рассматривает клубы из нашей страны как часть своего проекта.

Понимаю, что всех российских и, поверьте мне, большинство европейских болельщиков, в первую очередь волнует вопрос возвращения ЦСКА. За эти годы много общался и общаюсь с коллегами, не слышал ни от кого возражений про