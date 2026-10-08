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Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 8 на 9 октября 2026 года

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 9 октября. Дёмин сыграет с «Филадельфией»
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В ночь с 8 на 9 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают семь встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 8 на 9 октября (время московское):

2:00 — «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс»;
2:30 — «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс»;
2:30 — «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;
2:30 — «Нью-Йорк Никс» — «