Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 9 октября. Дёмин сыграет с «Филадельфией»

В ночь с 8 на 9 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают семь встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 8 на 9 октября (время московское):

2:00 — «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс»;

2:30 — «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс»;

2:30 — «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;

2:30 — «Нью-Йорк Никс» — «