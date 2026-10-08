Евролига: расписание матчей на 8 октября

В четверг, 8 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 8 октября (время московское):

19:00 — «Дубай» — «Црвена Звезда»;

19:00 — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан;

21:00 — «Бавария» — «Виртус» Болонья;

21:15 — «Панатинаикос» — «Фенербахче»;

21:30 — «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив;

21:45 — «Реал» Мадрид — «Партизан».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.