Майкл Джордан: если мы побеждаем, мне плевать, у кого зашла ставка, а у кого нет

Легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан высказался о ставках на спорт.

«Если мы побеждаем, мне плевать, у кого зашла ставка, а у кого нет. Я знаю, что выиграл матч. В конечном счёте, это всё, на чём я сосредотачивался. Полагаю, к сожалению, в современном мире это всё изменилось. Помню, на самом деле, что никто не знал бы, что я делал перед игрой. Никто не знал бы, что делал после игры. Сегодня все знают всё это.

И я думаю, это потому, что болельщики хотят быть связаны со спортсменом ещё сильнее. Но вдобавок к этому эти ребята смотрят на это, чтобы понять, каков сценарий ставок, как они собираются устанавливать коэффициенты», — приводит слова Джордана talkSPORT.