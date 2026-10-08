Видео: священник пришёл на тренировку команды МБА

Протоиерей Кирилл Сладков опубликовал в своём телеграм-канале видео с тренировки команды Единой лиги ВТБ МБА.

Священнослужитель побеседовал с игроками и тренерским штабом, а также провёл обряд освящения.

«Для меня спорт — это не только про победы, медали и результат. Это ещё и про характер, ответственность, умение поддержать друг друга и не сдаться в трудный момент. Поэтому мне особенно близко быть рядом с ребятами не только как священнику, но и как их духовнику», — написал Сладков в своём телеграм-канале.

В двух матчах сезона-2026/2027 москвичи не одержали ни одной победы и в данный момент занимают предпоследнее, 10-е место.