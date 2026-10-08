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Ведищев ответил, кто из академии может быть заигран в новом сезоне Единой лиги

Ведищев ответил, кто из академии может быть заигран в новом сезоне Единой лиги
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев ответил, кто из академии клуба может получить шанс в новом сезоне в основной команде.

— Кого-то ещё из молодых мы можем увидеть в этом сезоне?
— Талантливых ребят у нас много, но не все готовы. Многое зависит от позиции, насколько реально игроку дать время на площадке. Есть амплуа, которые уже укомплектованы под завязку. Вообще сейчас у нас получается очень хороший сплав оп