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«Не дадим расслабиться». Ведищев ответил, пройдёт ли Ищенко «медные трубы»

«Не дадим расслабиться». Ведищев ответил, пройдёт ли Ищенко «медные трубы»
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о защитнике Всеволоде Ищенко.

— Ищенко уже побывал в летнем лагере НБА, произвёл определённое впечатление. А ведь он ещё молод. Сможет ли Всеволод пройти испытание медными трубами?
— Согласен, важно, чтобы голова у молодого игрока не улетала. Но Сева парень особенный, очень разумный, спокойный, взвешенно себя оценивает. Не считает себя какой-то суперзвездой. Понимает, над чем ему надо работать, много тренируется.

Готов проводить на паркете 24 часа в сутки, в общем, живёт баскетболом. У него абсолютно светлая голова. Наверное, это одно из тех качеств, которое позволило ему быстро заиграть на высоком уровне. Другое дело, что он уже в статусе задрафтованного в НБА. Его теперь уже знают не только в России. Надеюсь, мы с этим справимся, не дадим ему расслабиться. Год он ещё с нами, а дальнейшее будущее в его руках, — приводит слова Ведищева «Российская газета».

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