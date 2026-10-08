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HoopsHype назвал 15 лучших центровых НБА, Вембаньяма опередил Йокича, Сабонис — в топ-10

HoopsHype назвал 15 лучших центровых НБА, Вембаньяма опередил Йокича, Сабонис — в топ-10
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Аналитический портал HoopsHype опубликовал рейтинг 15 лучших центровых НБА на сезон-2026/2027. Первое место в списке занял французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, опередивший звёздного серба Николу Йокича из «Денвер Наггетс».

Полностью топ-15 выглядит так:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).

4. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

5. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).

6. Бэм Адебайо («Майами Хит»).

7. Джейлен Дюре