HoopsHype назвал 15 лучших центровых НБА, Вембаньяма опередил Йокича, Сабонис — в топ-10
Аналитический портал HoopsHype опубликовал рейтинг 15 лучших центровых НБА на сезон-2026/2027. Первое место в списке занял французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, опередивший звёздного серба Николу Йокича из «Денвер Наггетс».
Полностью топ-15 выглядит так:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
4. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
5. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).
6. Бэм Адебайо («Майами Хит»).
7. Джейлен Дюре