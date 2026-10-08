Гомельский допустил, каким может стать «Зенит» через месяц с учётом системы Ивановича

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно системы тренировок главного тренера «Зенита» Душко Ивановича. Специалист выразил надежду, что через месяц эта система заработает и команда выйдет на пик формы.

– Неужели нагрузки убирают и мастерство, силу воли и характер?

– Нагрузки не «убирают силу воли и характер». Но чрезмерные нагрузки перед началом сезона могут увеличить время мышечных реакций на изменения ситуации на площадке. То есть замедлить движения игрока при выполнении технических элементов. А это как раз о мастерстве. Но я хочу подчеркнуть, что моё высказывание относится к числу предположений.

Тренер Иванович имеет огромный опыт и проверенную в других клубах систему подготовки команд. Он эту систему сейчас применяет в «Зените». Надеюсь, что через месяц система Ивановича заработает и мы увидим «Зенит» в наилучшей форме, — написал Гомельский на своём официальном сайте.