Фото: американский портал показал мем с Егором Дёминым и Зендеей

Фанатский аккаунт команды НБА «Бруклин Нетс» NetsMuse опубликовал в соцсети X шуточный мем с российским разыгрывающим «Нетс» Егором Дёминым и известной актрисой Зендеей.

Мем сделан в формате четырёхпанельного комикса. На первой панели Зендея в вечернем платье представляется: «Привет, я Зендея». На второй скучающие персонажи реагируют: «И...?»

Контраст создаётся на третьей панели, где появляется фотография Дёмина в форме «Бруклина» с подписью «Привет, я...» На четвёртой раскрывается ответ: «Второгодка «Нетс», защитник Егор Дёмин!!!» — и те же персонажи приходят в восторг.

Фото: Скриншот/https://x.com/NetsMuse