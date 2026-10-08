«Приду и ударю тебя!» Форвард «Миннесоты» Жонатан Куминга пригрозил болельщику

Новоиспечённый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Жонатан Куминга ответил на оскорбительный комментарий болельщика в социальных сетях.

«Я приду и ударю тебя!» — написал Куминга в ответ на сообщение пользователя в социальной сети X.

Инцидент произошёл после публикации в одной из социальных сетей, где болельщик оскорбил баскетболиста. 23-летний конголезец не стал игнорировать выпад и ответил в резкой форме.

В сезоне-2025/2026 Куминга в среднем набирал 12,2 очка, делал 5,6 подбора и 2,3 передачи за «Голден Стэйт» и «Атланту Хоукс». За карьеру 23-летний баскетболист в среднем оформляет 12,5 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за игру.