В четверг, 8 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 8 октября:

«Дубай» — «Црвена Звезда» — 58:77;

«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан — 97:79;

«Бавария» — «Виртус» Болонья — 87:94;

«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 92:74;

«Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:82;

«Реал» Мадрид — «Партизан» — 86:76.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.