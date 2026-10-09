Евролига: результаты матчей 8 октября
В четверг, 8 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей 8 октября:
«Дубай» — «Црвена Звезда» — 58:77;
«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан — 97:79;
«Бавария» — «Виртус» Болонья — 87:94;
«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 92:74;
«Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:82;
«Реал» Мадрид — «Партизан» — 86:76.
Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.
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