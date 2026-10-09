«Мне кажется, что мяч попадёт». Тренер «Бруклина» Фернандес — о бросках Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес отметил прогресс 20-летнего защитника Егора Дёмина, особо выделив его уверенность и агрессивность в атаке после летней работы.

«Прежде всего, он уверенно шёл в «краску». Видно, насколько он стал увереннее — за этим стоит отличная работа летом. Он играет агрессивно, старается добраться до кольца. В прошлом сезоне, когда он оказывался в «краске», казалось, что он не знает, что делать дальше. Он поработал над этим, сосредоточился на этом, а ещё — на игре под давлением.

Сейчас он словно другой игрок, и мы верим, что он способен на всё это. В его броске нет никаких сомнений — он доказал это в прошлом сезоне. Но и этим летом он очень агрессивно действует после заслонов. Именно этого я от него и хочу: каждый раз, когда он бросает из-за дуги, мне кажется, что мяч попадёт», — приводит слова Фернандеса Nets Wire.