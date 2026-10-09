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Результаты предсезонных матчей НБА в ночь с 8 на 9 октября 2026 года

Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 9 октября
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В ночь с 8 на 9 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 8 на 9 октября:

«Кливленд Кавальерс» — « Бостон Селтикс» — 113:124;
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:108;
«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:118;
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 109:111;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» — 116:123;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сакраменто Кингз» — 114:110.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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