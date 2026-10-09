«Он не боится вести за собой». Рэндл похвалил 20-летнего Дёмина за лидерские качества

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Джулиус Рэндл высказался о своём партнёре по команде 20-летнем российском защитнике Егоре Дёмине.

«Честно говоря, он не боится вести за собой. Мы знаем, что он умеет на площадке и каким талантом обладает, но он не боится брать на себя роль лидера и говорить. Я стараюсь ещё больше его в этом поддерживать. Ты не можешь быть слишком молодым, чтобы вести за собой. Егор много подсказывает. Видно, что он уверен в себе и хорошо понимает игру.

Он не пытается никому ничего доказать — просто играет и принимает правильные решения. И при этом не боится говорить. Сразу видно, что у него есть опыт игры разыгрывающим: он знает, как вести команду и организовывать её действия. У него большое будущее», — приводит слова Рэндла New York Post.