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«Хочу побеждать». Российский баскетболист Егор Дёмин назвал Леброна примером для себя

«Хочу побеждать». Российский баскетболист Егор Дёмин назвал Леброна примером для себя
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил, что видит себя универсальным игроком и готов приносить пользу команде на любой позиции, приведя в пример форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса.

«Если вспомнить прошлогоднюю Летнюю лигу — а ещё раньше была преддрафтовая тренировка с «Бруклином» — я всё время говорил Жорди [Фернандесу] и другим тренерам, что в будущем вижу себя очень универсальным игроком. Хочу быть там, где смогу принести команде пользу. Если для этого мне нужно будет отдать 25 передач и набрать пять очков или сделать что-то ещё… Прежде всего я хочу побеждать.

Работа над отдельными аспектами игры помогает стать ещё универсальнее и с мячом, и без него. Именно к этому я и стремлюсь: уметь действовать в любой ситуации и на любой позиции. Взять хотя бы Леброна [Джеймса] — он может играть с первой по пятую позицию», — приводит слова Дёмина New York Post.

Как прошли недавние матчи Егора Дёмина:
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