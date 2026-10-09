Егор Дёмин рассказал, каким лидером хочет быть в «Бруклине»

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, каким видит свой подход к лидерству в команде.

«Я действительно стараюсь быть лидером этой команды и делать это максимально бескорыстно. Хочу побеждать и готов делать для этого всё, что потребуется. Мне важно понимать каждого партнёра — именно так я и хочу вести команду за собой.

Конечно, буду как можно усерднее работать и подавать пример своим отношением к развитию. Как говорил Джулиус [Рэндл], важной частью моей роли будет и умение высказываться», — приводит слова Дёмина New York Post.

Напомним, на драфте НБА 2025 года Дёмина выбрали под восьмым номером. В дебютном сезоне он в среднем набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи за 25,2 минуты на площадке. Предстоящий сезон станет для него вторым в НБА.