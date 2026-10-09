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Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2026/2027 на 9 октября

Евролига: расписание матчей 9 октября
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В пятницу, 9 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится второй игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 9 октября (время московское):

21:15 — «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»;
21:30 — «Баскония» — «Бешикташ»;
21:30 — «Барселона» — «Жальгирис».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Чемпионом сезона-2025/2026 стал греческий «Олимпиакос», который в финальном матче турнира обыграл со счётом 92:85 испанский коллектив «Реал» Мадрид.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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