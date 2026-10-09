«Почему именно я?» Эмбиид отреагировал на сообщения о конфликте с Леброном

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид назвал недостоверным сообщение, согласно которому форвард Леброн Джеймс отчитал его за опоздание на тренировку.

«Это неприятно, но что поделать? Жаль, что так получилось. Не знаю, откуда всё это взялось. Ничего подобного не происходило. Думаю, нам просто нужно сосредоточиться на себе. Будет много шума извне, который может отвлечь нас от того, кем мы должны быть и чего должны добиться. Поэтому важно держаться вместе и не высовываться.

Не понимаю, как вообще могут возникать подобные вещи. Во-первых, это неправда. Но всё равно возникает вопрос: «Почему именно я?» Наверное, потому что я Джоэл Эмбиид. Я уже бывал в подобных ситуациях. Обычно не комментирую подобные слухи, поэтому, видимо, меня легко сделать мишенью. Но да, если мы знаем, кто мы такие, то всё будет хорошо. Нам просто нужно держаться вместе», — приводит слова Эмбиида издание ESPN.