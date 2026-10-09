Кайри Ирвинг ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим чистым скорером в истории НБА

34-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим чистым скорером в истории НБА.

«Разговоры в социальных сетях, кто лучший скорер за карьеру, кто лучший скорер всех времён, кто самый умелый… Думаю, это просто делает истории и нарративы лучше. Но вы можете ясно видеть, кто относится к лучшим.

[Говоря о критериях определения лучших скореров] Можно опираться на очки за игру, влияние или аналитику. Или же, когда дело доходит до визуальной оценки и понимания, кого ты хочешь взять, находясь на площадке, это тоже совсем другая история.

Именно это [дискуссии среди фанатов и игроков] делает баскетбольное сообщество особенным… Но наше комьюнити огромное, нас всех объединяет любовь к игре. Это здорово — просто говорить об этом, и я не избегаю справедливой критики. В этом и прелесть. Можно обсудить разные темы. Кто лучший в чём-либо? Но, честно говоря, мы все испытываем взаимное уважение друг к другу как к равным», — приводит слова Ирвинга портал Basketball Network.