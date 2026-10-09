Хэтэуэй рассказала о «божественном» броске Ануноби и о том, как он едва не врезался в неё

Известная актриса Энн Хэтэуэй объяснила коллегам, кто такой О Джи Ануноби, после того как Дакота Джонсон усомнилась, что это реальный человек.

«Да, о боже. Четвёртая игра. Финал НБА. Один из величайших бросков, когда-либо забитых игроком, — это О Джи Ануноби, и вы просто должны это увидеть. Это поэзия в движении. Это божественно», — сказала Хэтэуэй в видео на YouTube-канале First We Feast.

Речь шла о четвёртом матче финала НБА 2026 года, когда «Никс» уступали «Сан-Антонио Спёрс» 105:106 за 5,7 секунды до конца. После промаха Джейлена Брансона с дальней дистанции Ануноби успел на щит и добил мяч за 1,2 секунды до сирены, принеся «Нью-Йорку» победу (107:106). Этот бросок завершил камбэк с отставания в 29 очков — крупнейший в истории финалов НБА — и вывел «Никс» вперёд в серии 3-1.