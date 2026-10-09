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«Рад, что они могут заявить о себе». Виктор Вембаньяма поддержал протестующих во Франции

«Рад, что они могут заявить о себе». Виктор Вембаньяма поддержал протестующих во Франции
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22-летний лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, поддержал протест среди учащихся школ, лицеев и университетов, который начался из-за недовольства обучающихся бюджетными расходами на школы и вузы, нехваткой преподавателей и состоянием зданий.

«У меня большой интерес. Я говорю это серьёзно, поскольку сам был в подобной ситуации не так давно. У меня был шанс вырваться из этой системы, избежать этих проблем. Но это шанс [для этих людей добиться выполнения своих требований]. Поэтому я хочу выразить свою поддержку.

Рад, что старшеклассники и молодёжь в целом заявляют о себе. Потому что я их слышу и поддерживаю, надеюсь, что люди наверху поступят так же», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

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