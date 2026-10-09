Запуск НБА в Европе могут перенести с 2027 на 2028 год — The Guardian

Старт нового баскетбольного турнира в Европе может состояться позже запланированного срока. При этом НБА готова вложить в проект $ 10 млрд за 10 лет, сообщает The Guardian. По информации журналиста Мэтта Хьюза, лига может дебютировать в 2028 году вместо октября 2027-го. Ранее представители НБА и ФИБА подтверждали намерение запустить соревнование в следующем году.

Ожидается, что в турнире примут участие 16 команд. 12 из них получат постоянные места, ещё четыре будут определяться через отборочную систему. Стоимость постоянных франшиз оценивается в $ 500 млн — $ 1 млрд. По данным источника, несколько претендентов на лондонскую франшизу предложили более $ 1 млрд.

Президент «Реала» Флорентино Перес активно поддерживает создание НБА в Европе, несмотря на новое соглашение мадридского клуба с Евролигой. По данным источника The Guardian в одном из клубов Евролиги, Перес заинтересован в скорейшем запуске турнира и регулярно запрашивает информацию о ходе проекта.

Одной из возможных причин интереса Переса издание называет его стремление создать в европейском спорте полузакрытую лигу. Подобная модель могла бы стать примером для потенциальной футбольной Суперлиги Европы, которую Перес ранее активно поддерживал.

Ранее клубы Евролиги отклонили действующие условия НБА по созданию совместного турнира, однако согласились продолжить перегово