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«Безмерно уважаю, что позволил мне быть собой». Дончич — о совместной игре с Леброном

«Безмерно уважаю, что позволил мне быть собой». Дончич — о совместной игре с Леброном
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27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о впечатлениях от совместной игры с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Леброном Джеймсом.

«Леброн просто позволил мне быть самим собой, и я безмерно это уважаю. То, как он подходил к игре вместе с нами, было невероятным. Это действительно вызывало уважение. Мне было невероятно весело играть с ним. И, как я уже говорил, думаю, мы могли бы показать себя в плей-офф, если бы мы с Остином Ривзом не травмировались. Думаю, у нас был шанс», — приводит слова Дончича аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.

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