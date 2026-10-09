«Безмерно уважаю, что позволил мне быть собой». Дончич — о совместной игре с Леброном

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о впечатлениях от совместной игры с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Леброном Джеймсом.

«Леброн просто позволил мне быть самим собой, и я безмерно это уважаю. То, как он подходил к игре вместе с нами, было невероятным. Это действительно вызывало уважение. Мне было невероятно весело играть с ним. И, как я уже говорил, думаю, мы могли бы показать себя в плей-офф, если бы мы с Остином Ривзом не травмировались. Думаю, у нас был шанс», — приводит слова Дончича аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.