Владелец «Сакраменто Кингз» устроил «прожарку» команды на торжественном ужине — источник

Владелец «Сакраменто Кингз» Вивек Ранадиве выступил с критикой игроков, тренеров и руководителей клуба во время командного ужина, сообщает аналитик НБА Зак Лоу.

«Вся команда, включая сотрудников клуба, отправилась на торжественный ужин. Во время него выступил Вивек Ранадиве и фактически превратил вечер в «прожарку» многих присутствовавших. Он перечислял, в чём, по его мнению, игроки, тренеры и руководители не справляются со своими обязанностями. Я уточнил эту информацию у «Сакраменто Кингз», и там подтвердили, что в целом всё происходило именно так. Некоторые были встревожены и считали, что выступление пошло не по тому сценарию, на который рассчитывал Ранадиве.

Другие восприняли его слова иначе: они решили, что таким образом он пытается мотивировать команду, используя тот факт, что команда стала объектом насмешек в СМИ. Он не утверждал, что сам Вивек Ранадиве придерживается такого мнения об игроках и сотрудниках клуба, а скорее передавал то, что о них говорят окружающие. Смысл был таким: «Докажите, что все они ошибаются», — рассказал Лоу в подкасте The Zach Lowe Show