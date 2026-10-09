«Жальгирис» оштрафовали на € 30 тыс. за свастику на баннере болельщиков

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» получил санкции от Евролиги после домашнего матча с греческим «Олимпиакосом» в конце сентября.

Команду оштрафовали на € 30 тыс. за демонстрацию баннера, на котором обнаружили свастику. Запрещённый символ заметили в нижнем углу большого полотна, развёрнутого болельщиками во время игры. На него обратили внимание при просмотре фотографий матча, опубликованных 29 сентября.

Помимо штрафа, Евролига постановила, что один из матчей «Жальгирис» должен провести при заполненности арены не более чем на 80%, с закрытием отдельных секторов. Однако это ограничение условно приостановлено на сезон-2026/2027. Оно вступит в силу, если клуб повторно нарушит соответствующий пункт дисциплинарного кодекса Евролиги.