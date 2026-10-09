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Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 10 октября

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 10 октября
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В ночь с 9 на 10 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают одну встречу. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 9 на 10 октября (время московское):

3:00 — «Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим чемпионом НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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