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В «Уорриорз» ответили на критику по поводу отсутствия изменений в составе в межсезонье

В «Уорриорз» ответили на критику по поводу отсутствия изменений в составе в межсезонье
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб ответил на критику после «тихого» межсезонья команды.

«Иногда люди недооценивают важность преемственности. Это имеет большое значение. У нас есть несколько хороших молодых игроков. И хотят люди это признавать или понимать или нет, у нас также есть действительно хорошие опытные игроки.

Бывают моменты, когда нужно совершать обмены, а бывают — когда, возможно, этого делать не стоит. Иногда лучшие сделки — те, которые ты не заключаешь. Мы могли бы провернуть очень неудачный обмен, и все были бы довольны, потому что мы хоть что-то сделали, как говорится. Но это необязательно было бы правильным решением», — приводит слова Лэйкоба издание San Francisco Chronicle.

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