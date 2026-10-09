Чемпион НБА «Нью-Йорк» отложил все обсуждения продления контрактов до более позднего срока

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Нью-Йорк Никс» сообщил, что откладывает все переговоры о продлении контрактов с игроками команды.

«Весь наш фокус как организации сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону и на том, чтобы подарить нашим болельщикам ещё один год, которым они смогут гордиться. В результате мы не будем вести переговоры о продлении контрактов до более позднего этапа сезона и останемся исключительно сосредоточены на подготовке к началу сезона», — приводит слова неназванного представителя «Нью-Йорк Никс» авторитетный инсайдер ESPN