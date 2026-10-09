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Защитник Квентин Граймс объяснил, почему присоединился к «Лейкерс»

Защитник Квентин Граймс объяснил, почему присоединился к «Лейкерс»
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26-летний защитник Квентин Граймс рассказал, как главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик повлиял на подписание четырёхлетнего контракта с командой на $ 60 млн с опцией игрока.

«Он общался со мной по-дружески, интересовался, как у меня дела, поддерживал связь. Он следил за матчами, спрашивал, как дела у моих близких и как я сам. Я, в свою очередь, интересовался, как он, как его жена и дети. Когда между вами есть такая дружба и настоящее человеческое отношение, играть за такого тренера становится проще.

Именно он стал главным аргументом в пользу перехода. Я видел, какую свободу в атаке он предоставлял игрокам на протяжении последних двух лет. В