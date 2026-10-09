«Фотку? Вы должны просить поделиться знаниями». Яннис Адетокунбо — подросткам

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо на мероприятии Nike Freak 8 для юных баскетболистов обратился к аудитории с наставлением, предложив задавать вопросы, а не просто просить фотографию.

«Фотку? Мы же уже сфотографировались, бро. Как вас там называют? Зумеры? Вы должны просить поделиться знаниями, это самое важное. Что нужно для того, чтобы попасть в НБА? Что мне нужно делать, когда я попаду туда? Как мне нужно вести себя с партнёрами по команде, с тренером? Как справляться с 20 000 болельщиков на трибунах? Как справляться с давлением? Как справляться со славой? Как справляться с отвлекающими факторами?

Вы должны просить поделиться знаниями. Вы думаете, у меня есть фотография с… Вообще-то она у меня есть. Единственное фото, которое у меня есть, – это с Коби Брайантом. Но когда я пришёл к нему, у меня с собой был блокнот, и я задал ему 50 вопросов. Этот блокнот до сих пор лежит у меня дома. Всякий раз, когда я в замешательстве или не знаю ответа, я заглядываю туда», – приводит слова Адетокунбо Clutch Points.