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Адетокунбо: я уже в топ-20 лучших игроков всех времён… И собираюсь войти в десятку

Адетокунбо: я уже в топ-20 лучших игроков всех времён… И собираюсь войти в десятку
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Новоиспечённый форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо во время общения с юными игроками в тренировочном лагере оценил своё место среди лучших баскетболистов в истории.

«Я не был топовым игроком. Я не был высоким номером драфта. Я не был «Лучшим новичком». Но скажу вам одну вещь: я уже в топ-20 лучших игроков всех времён… И собираюсь войти в десятку. Я пытаюсь донести то, что главное – это сам путь. Как вы можете становиться лучше каждый день? То, как вы спите, как ходите, как дышите… как стать лучше в каждом аспекте?» – приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

Напомним, 31-летний Адетокунбо перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» в межсезонье. Этот обмен стал одной из самых громких сделок лета.

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