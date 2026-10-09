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Тренер МБА Вознюк высказался о предстоящем матче с «Енисеем» в Единой лиге

Тренер МБА Вознюк высказался о предстоящем матче с «Енисеем» в Единой лиге
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Главный тренер МБА Сергей Вознюк поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ, который состоится 10 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
МБА
Москва
Перенесён
Енисей
Красноярск

«Мы понимаем, что «Енисей» — боевая команда, которая всегда старается навязать свой баскетбол. Красноярцы сохранили тренера, стиль не поменялся. «Енисей» здорово сражался с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре, а в концовке домашней игры с «Автодором» немного не хватило удачи. Мы готовимся с максимальной серьёзностью, потому что нас ждёт тяжёлый матч с сильным соперником.

Есть хорошая новость: в строй вернулся Паша Савков, для нас это очень важное пополнение, особенно с учётом всех проблем с травмами. Главная цель на завтра — показать хорошую игру перед своими болельщиками. Конечно, очень хотим поправить дела в турнирной таблице и заменить 0 в графе «победы» на более приятную цифру», — приводит слова Вознюка пресс-служба МБА.

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