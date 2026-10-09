Дончич признался, что сожалеет о решении играть с травмой перед плей-офф сезона-2026/2027

Звёздный словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что сожалеет о решении продолжить игру с растяжением задней поверхности бедра в матче с «Оклахома-Сити Тандер» за две недели до начала прошлого плей-офф.

«Знаете, когда дело касается моего желания побеждать, я просто упрямый. Уже в первой половине я чувствовал, что должен был остановиться. Мне стоило уйти с площадки. Думаю, у нас была команда, способная побороться за чемпионство. Я определённо об этом жалею», – приводит слова Дончича Sports Illustrated.

Напомним, Лука стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате громкого обмена, который произошёл в феврале 2025 го