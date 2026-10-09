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«Никогда не смотрю на деньги». Кавай Леонард — о контракте с «Торонто»

«Никогда не смотрю на деньги». Кавай Леонард — о контракте с «Торонто»
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35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард, выступающий на позиции лёгкого форварда за команду «Торонто Рэпторс», прокомментировал продление контракта с клубом на два года и $ 115 млн.

«Вера в меня. Поддержка моей семьи. Но я никогда не смотрю на деньги. Мог бы закончить уже сейчас с тем, что заработал. Мне просто повезло снова быть здоровым. Снова выходить на площадку, именно это я хочу делать. Спасибо «Рэпторс» за поддержку и за финансы, которые позволят мне играть не бесплатно. Деньги не явля