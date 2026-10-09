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Олимпиакос — Анадолу Эфес, результат матча 9 октября 2026, счет 89:66, Евролига – 2026/2027

«Олимпиакос» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
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Сегодня, 9 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Турции «Анадолу Эфес» и греческой командой «Олимпиакос». Коллектив из Пирей одержал победу со счётом 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
09 октября 2026, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 66
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Миллер-Макинтайр, Уорд, Монтеро, Везенков, Папаниколау, Дорси, Ндиайе, Милутинов, Джозеф, Данстон, Джонс, Фурнье
Анадолу Эфес: Лойд, Юста, Шарич, Расселл, Дозьер, Малкольм, Фернанду, Пэйн, Османи, Стразель, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 32-летний американский защитник Кэмерон Пейн. Он набрал 12 очков.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 23-летний доминиканский защитник Жан Монтеро. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора, а также совершил два пере