«Олимпиакос» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Сегодня, 9 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Турции «Анадолу Эфес» и греческой командой «Олимпиакос». Коллектив из Пирей одержал победу со счётом 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17).

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 32-летний американский защитник Кэмерон Пейн. Он набрал 12 очков.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 23-летний доминиканский защитник Жан Монтеро. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора, а также совершил два пере