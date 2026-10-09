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Барселона — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
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21:30 Мск
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Барселона — Жальгирис, результат матча 9 октября 2026, счет 81:88, Евролига – 2026/2027

«Жальгирис» в гостях обыграл «Барселону» в матче Евролиги
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Сегодня, 9 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Испании «Барселона» и литовской командой «Жальгирис». «Жальгирис» одержал победу со счётом 88:81 (23:18, 16:23, 16:24, 33:16).

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
09 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 88
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Гибсон, Мартин, Умуде, Робинсон, Брисуэла, Нкамхуа, Нуньес, Эвбуомван, Бальцеровски, Небо, Парра
Жальгирис: Браун, Эдвардс, Ли, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Валанчюнас, Блажевич, Григонис, Буткевичюс, Улановас

Самым результативным игроком в составе испанской команды стал 28-летний американский защитник Джастин Робинсон. Он набрал 20 очков.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 28-летний американский защитник Карсен Эдвардс. Он набрал 19 очков, сделал два подбора, а также совершил семь п