«Жальгирис» в гостях обыграл «Барселону» в матче Евролиги

Сегодня, 9 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между клубом из Испании «Барселона» и литовской командой «Жальгирис». «Жальгирис» одержал победу со счётом 88:81 (23:18, 16:23, 16:24, 33:16).

Самым результативным игроком в составе испанской команды стал 28-летний американский защитник Джастин Робинсон. Он набрал 20 очков.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 28-летний американский защитник Карсен Эдвардс. Он набрал 19 очков, сделал два подбора, а также совершил семь п