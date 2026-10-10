Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 10 октября

В ночь с 9 на 10 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть лишь две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 9 на 10 октября:

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 117:135;

«Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:104.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс».