Определились все участницы финала женской НБА — 2026
По итогам полуфинальных матчей женской НБА определились все участницы финала.
Первой участницей финала женской НБА (WNBA) сезона 2026 года стала команда «Атланта Дрим», которая обыграла «Нью-Йорк Либерти» в полуфинальной серии со счётом 3-0.
Второй участник финала определился в другой полуфинальной серии — «Голден Стейт Валкириз» сыграл против «Лас-Вегас Эйсез». Игра дошла до овертайма и завершилась со счётом 87:77 в пользу «Валькирий». Счёт в серии до трёх побед стал 3-0 в пользу «Голден Стэйт».
Таким образом, команда из Сан-Франциско вышла в финал, где встретится с «Атлантой Дрим».
Примечательно, что «Атланта Дрим» вышла в финал впервые с 2013 года.
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