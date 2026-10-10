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Определились все участницы финала женской НБА — 2026

Определились все участницы финала женской НБА — 2026
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По итогам полуфинальных матчей женской НБА определились все участницы финала.

Первой участницей финала женской НБА (WNBA) сезона 2026 года стала команда «Атланта Дрим», которая обыграла «Нью-Йорк Либерти» в полуфинальной серии со счётом 3-0.

Второй участник финала определился в другой полуфинальной серии — «Голден Стейт Валкириз» сыграл против «Лас-Вегас Эйсез». Игра дошла до овертайма и завершилась со счётом 87:77 в пользу «Валькирий». Счёт в серии до трёх побед стал 3-0 в пользу «Голден Стэйт».

Таким образом, команда из Сан-Франциско вышла в финал, где встретится с «Атлантой Дрим».

Примечательно, что «Атланта Дрим» вышла в финал впервые с 2013 года.

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