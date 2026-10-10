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Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 на 10 октября

Единая лига: расписание матчей 10 октября
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В субботу, 10 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Баскетбол. Единая лига. Расписание матчей на 10 октября (время московское):

13:00 — МБА — «Енисей»;
15:00 — «Уралмаш» — «Бетсити Парма».

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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