«Енисей» сел в Ярославле и добирается на матч с МБА на поезде за несколько часов до игры

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Енисей» заявила, что коллектив был вынужден совершить посадку в Ярославле и отправится на матч с МБА в Москву на поезде. Встреча должна состояться сегодня в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК МБА Москва Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Из-за закрытия воздушного пространства над Шереметьево команда приземлилась в Ярославле. Сейчас наши парни добираются до Москвы поездом. Информация по игре с МБА появится позже!» — говорится в сообщении красноярского клуба.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами «Енисей» не смог своевременно приземлиться в Москве. В данный момент красноярская команда добирается до столицы на поезде. Информация о времени проведения матча будет объявлена дополнительно», — сказано в заявлении МБА.