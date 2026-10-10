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«Енисей» сел в Ярославле и добирается на матч с МБА на поезде за несколько часов до игры

«Енисей» сел в Ярославле и добирается на матч с МБА на поезде за несколько часов до игры
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Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Енисей» заявила, что коллектив был вынужден совершить посадку в Ярославле и отправится на матч с МБА в Москву на поезде. Встреча должна состояться сегодня в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из-за закрытия воздушного пространства над Шереметьево команда приземлилась в Ярославле. Сейчас наши парни добираются до Москвы поездом. Информация по игре с МБА появится позже!» — говорится в сообщении красноярского клуба.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами «Енисей» не смог своевременно приземлиться в Москве. В данный момент красноярская команда добирается до столицы на поезде. Информация о времени проведения матча будет объявлена дополнительно», — сказано в заявлении МБА.

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