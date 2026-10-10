Результаты первых матчей 1/16 финала Кубка России по баскетболу у мужчин — 2026

Завершились первые матчи 1/16 Кубка России по баскетболу среди мужчин — 2026. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игр.

7 октября:

«Барнаул» и «Динамо» Уфа не сумели выявить победителя — 83:83. Команда, которая пройдёт в следующую стадию, определится в ответной игре.

8 октября:

«Десна» — «Металлург» — 63:53;

«Тверь-Политех» — «Югра» — 81:74;

«Тамбов» — «Купол-Родники» — 66:86;

«Русичи» — ЦСКА-2 — 77:88.

Все ответные матчи пройдут 29 октября, после чего станут известны участники 1/8 финала Кубка России. Действующим чемпионом турнира является московская МБА. В «Финал четырёх» в прошлом розыгрыше турнира вышли «Динамо» Владивосток, ЦСКА-2, «Пари Нижний Новгород» и МБА.