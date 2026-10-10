Шей Гилджес-Александер объяснил, почему считает себя лучшим игроком НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, выразил уверенность, что является лучшим игроком в лиге.

«Я считаю себя лучшим игроком в НБА. Моя результативность, которую я демонстрирую каждую ночь, соответствует уровню лучшего игрока в НБА. Моя эффективность также соответствует уровню лучшего игрока в НБА. Каждый берёт в руки баскетбольный, футбольный или теннисный мяч, чтобы выиграть игру, матч, что бы это ни было. И я в последние пару лет немало побеждал», — приводит слова Гилджес-Александера издание Time.