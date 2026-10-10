Арсич ответил, что нужно «Енисею» для первой победы в сезоне-2026/2027

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался в преддверии матча с МБА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК МБА Москва Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

– Команда начала сезон с двух поражений, но в обеих играх боролась до конца. В каком состоянии подходите к игре с МБА?

– Физически команда уже выглядит лучше, чем в самом начале чемпионата. Надеюсь, эта игра поможет нам подготовиться к следующему матчу против «Самары», потому что играть с интервалом в 3-4 дня гораздо легче, чем после 9-10-дневного перерыва, как это было перед нашей предыдущей встречей. МБА хорошо начала сезон. У команды опытный и сыгранный состав, глубокая ротация и хорошие молодые игроки, которые уже успели себя проявить. Для нас это будет тяжёлая игра.

– Что нужно команде, чтобы одержать первую победу в сезоне?

– Нам нужно действовать более командно, чаще отдавать рез