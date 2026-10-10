Матч МБА — «Енисей» перенесён на другую дату

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о том, что матч регулярного чемпионата сезона-2026/2027 между МБА и «Енисеем» был перенесён на другую дату.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК МБА Москва Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч регулярного чемпионата Единой лиги между МБА и «Енисеем», запланированный на субботу, 10 октября (13:00 мск), перенесён. Причиной стали форс-мажорные обстоятельства, из-за которых красноярская команда не смогла своевременно прибыть в Москву. Новые дата и время проведения встречи будут объявлены дополнительно», — говорится в заявлении Единой лиги.

«Енисей» был вынужден совершить посадку в Ярославле из-за закрытия воздушного пространства над Шереметьевом. Команда добиралась до Москвы на поезде.

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