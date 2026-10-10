Стефен Карри раскрыл, что необходимо для завоевания титула в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался насчёт борьбы за титулы в грядущем сезоне НБА, объяснив, какие факторы играют роль в завоевании чемпионства.

«Так было всегда, и это никогда не меняется. Именно поэтому мы так усердно работаем. Именно поэтому энергия начала нового года такая свежая: все 30 команд в разумных пределах чувствуют, что могут провести отличный сезон. И если это в итоге обернётся шансом на чемпионство, то ты знаешь, сколько всего для этого нужно. Нужна удача в плане здоровья. Нужно, чтобы командная идентичность быстро сформировалась, и, конечно, пройти через все взлёты и падения регулярки. Вот почему НБА находится в таком прекрасном положении: каждый год открывается новая возможность», — сказал Карри в интервью NBC Sports.