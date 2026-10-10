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«Кайри просто гений. Его подход не имеет себе равных». Кевин Дюрант — об Ирвинге

«Кайри просто гений. Его подход не имеет себе равных». Кевин Дюрант — об Ирвинге
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», с восхищением высказался в адрес бывшего одноклубника, а также чемпиона НБА американо-австралийца Кайри Ирвинга, играющего за клуб «Даллас Маверикс» на позиции защитника.

«Кайри — один из лучших в плане трудолюбия. Его подход к игре не имеет себе равных. Он просто гений. Когда думаешь о баскетболе, сразу вспоминаешь о нём. Я очень рад за него, чувак, так счастлив, что он вернулся и здоров», — сказал Дюрант во время пресс-конференции.

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