«Надеюсь, она не появится». Стефен Карри выступил против создания новой династии в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, что надеется на сохранение равенства силы между командами для того, чтобы у фанатов сохранялся интерес к борьбе за чемпионство.

«Надеюсь, что нет [новая династия не появится в ближайшее время]. Это означало бы, что мы не будем входить в число претендентов на чемпионство. Не знаю. Хороший вопрос. Я не очень хорошо умею предсказывать вещи в смысле того, как развивается лига. Когда мы взяли чемпионство в 2022 году, нам предсказывали ещё три или четыре титула.

Это [паритет среди команд] здорово для лиги в целом, поддерживает интерес, удерживает внимание каждой фанбазы. Поэтому ты видишь все эти перемены от сезона к сезону. Так что, думаю, для лиги это хорошо, и, надеюсь, мы когда-нибудь положим этому конец, поскольку было бы здорово снова оказаться на вершине», — сказал Карри в интервью NBC Sports.