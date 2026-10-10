ФИБА начала готовить возвращение российских арбитров к работе на турнирах 3х3

Баскетбольные арбитры Алексей Давыдов и Евгений Островский вошли в обновлённый список судей ФИБА 3x3.

«Обновлённый список судей, которые могут работать на международных соревнованиях 3х3, будет опубликован сегодня. В него с лицензией B включены два российских арбитра — Алексей Давыдов и Евгений Островский. Ранее оба числились в списке со статусом «неактивен». Они были переведены в эту категорию при условии прохождения ими обязательных онлайн-тренингов. Всё это время срок действия их лицензий судей ФИБА 3x3 сохранялся.

В этом году Давыдов и Островский не примут участия в международных турнирах 3х3. Единственная причина — все назначения судей на текущий год уже произведены. Но они вернутся к работе в 2027 году. ФИБА планирует постепенно вовлекать их в судейский процесс и как можно скорее оценить готовность российских арбитров в рамках первых назначений, чтобы способствовать их профессиональному развитию и возвращению к полноценной работе», — говорится в сообщении РФБ.